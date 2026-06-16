「瀬戸内回転寿司 旬や」で開催されたクエの解体ショー 岡山市の回転寿司店で16日、「幻の高級魚」とも言われるクエの解体ショーが行われました。 氷から姿を現したクエ。まな板に載せるのも大人2人がかりです！ （記者リポート）「こちらが今回解体されるクエです。幻の魚と言われていますが、まな板からはみ出すほどの大きさがあります」 岡山市の回転寿司店が企画したクエの解体ショ