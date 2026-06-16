ノルウェー日本時間17日午前7時、I組初戦でノルウェーとイラクが対戦する。欧州予選8戦全勝のノルウェーと、40年ぶりに本大会へ戻ってきたイラクはどのようなチームなのか、短評で紹介する。駒野友一〈後編〉PK失敗の苦しみを知る男が断言「PKは運ではない」森保ジャパン8強突破への心構え◇◇◇欧州予選8戦全勝の勢いそのままに、大舞台へ乗り込む。注目は「ノルウェーのゴール製造機」ハーランド。ザルツブル