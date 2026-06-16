スウェーデン代表に1-5で敗戦、本拠地練習場で新体制始動へチュニジア代表を率いるサブリ・ラムシ監督が現地時間6月16日、解任されたことが明らかになった。北中米ワールドカップ（W杯）初戦でスウェーデン代表に1-5と大敗した翌日の決定となり、後任にはエルベ・ルナール氏の就任が決定。フランス紙「レキップ」が報じている。チュニジア代表は現地時間14日、メキシコのモンテレイで行われたW杯初戦のスウェーデン代表戦で1-5