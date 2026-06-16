16日、新たに酒田市や南陽市、天童市、西川町で合わせてクマ5頭が目撃されました。午前8時ごろ、酒田市小泉の住宅近くでクマ1頭が目撃されました。西川町では午前7時ごろに入間の住宅近くで子グマが、午前11時ごろには大井沢の路上でクマ1頭が目撃されました。天童市では午後1時ごろ、奈良沢の農地で子グマが、南陽市では午後4時ごろ、三間通の公園付近でクマ1頭が目撃されました。