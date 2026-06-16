サムスン電子が下半期の事業戦略を点検するグローバル戦略会議に入った。イラン戦争終戦後の市場環境変化と中国企業の追撃、人工知能（AI）需要拡大など主要経営懸案を全般的に点検する予定だ。韓国財界によると、サムスン電子は16日のモバイル経験（MX）事業部を手始めにグローバル戦略会議を開催する。17日には映像ディスプレー（VD）・生活家電（DA）事業部、18日にはデバイスソリューション（DS）部門で会議が続く。グローバル