横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「ドーレ」に新作マカロンの「フレーバー5種アソートボックス」が登場。ミルクプラリネ・福岡八女産「煎茶」・ラズベリー・バニラ・オレンジシトロンの5種をセットしたアソートボックスが販売されます！ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」フレーバー5種アソートボックス 料金：2,500円(税込)販売期間：期間：2026年7月1日（水）〜2027年3月31日（水）販売時間