日本はワールドカップ初戦で15日（日本時間）にオランダと対戦し、2対2で引き分けた。試合後には日本人サポーターが会場でごみ拾いをしている様子がSNSで拡散された。前回、2022年開催のカタール大会でも日本人サポーターによるごみ拾いが話題となったが、今大会でも日本人の“行儀良さ”が世界に発信されているようだ。 FIFAに加え、米スポーツ専門局のESPNやFOX Sportsといったメデ