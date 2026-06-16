ダメージによるうねりや広がりなどの髪悩みに寄り添うヘアケアブランド『Gyutto（ギュット）』（ロート製薬）。日中の“うねり戻り”に着目したアウトバスの新商品『ギュット コルセットヘアミルク』が、6月23日よりECサイトで先行発売される。なお、全国のドラッグストアなどでの一般販売は9月15日を予定している。【グラフ】こんなに！？ 日中のうねり戻り”を実感する人が多数同ブランドは、ダメージによるゴワつき、うねり