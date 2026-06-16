9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会とアジアパラ大会の組織委員会は16日、名古屋市内で理事会を開き、テコンドーの種目として「バーチャルテコンドー」を追加することが報告された。これでアジア大会の実施種目は全体で43競技、469種目となった。選手の動きを仮想空間に反映させて闘う競技で、アジア・オリンピック評議会（OCA）の要請を受けて調整していた。会場はテコンドーの他種目と同じ豊橋市総合体育館。正式競技に