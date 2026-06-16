浦和は16日、チョウ貴裁氏（57）の来季監督就任を正式発表した。チョウ貴裁新監督は5年半指揮を執った京都を今季限りで退任。クラブを通じて「かつて浦和のユニフォームを着て闘った者として、再びこのチームに戻ってこられたことを心から光栄に思っております。選手が躍動し、それを見たファン・サポーターの方々が熱狂するフットボールを体現する責任を強く感じています」などとコメントした。また、同時に田口誠代表取締役