【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】１５日に米ナッシュビルでの練習を再開したＷ杯日本代表は、練習パートナーのＵ―１９（１９歳以下）日本代表と非公開で練習試合を行い、２―０で勝った。前日に２―２で引き分けたオランダとの１次リーグ初戦で、ベンチスタートだった選手がコンディションを確認した。得点したのは小川（ＮＥＣナイメヘン）と町野（ボルシアＭＧ）。「急ピッチでコンディションを上げていく必要が