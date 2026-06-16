歌手の岩崎良美（65）が16日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。姉で歌手の岩崎宏美（67）の幼少期について明かす場面があった。昨年、デビュー45周年を迎えたばかりの岩崎。1985年に発売した20枚目のシングル「タッチ」がスマッシュヒット、2006年からはNHK Eテレ「おさるのジョージ」で語りと主題歌を担当したことなどが紹介された。番組パーソナリティーの東貴博は「