漫才コンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が16日、フジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。日本時間15日に行われた、ワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグの日本代表の初戦となったオランダ戦のテレビ観戦に言及した。試合は15日早朝に行われたが、吉田は「僕も、月曜日仕事でしたけど、前半まで見てしまいました」と報告。試合が動いたのは後半のため、MCのフリーアナウンサー青木源太（43）が「