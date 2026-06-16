6月は、東京都が定める「外国人適正雇用推進月間」です。世田谷区の駅前では、警視庁の警察官と外国人の技能実習生が不法就労の防止を呼びかけました。世田谷区の成城学園前駅では16日、警視庁成城警察署の警察官らが、インドネシアやベトナムなどから来た技能実習生の男女とともに、不法就労や不法滞在の防止を呼びかけました。技能実習生の男女は、来日して1週間から3週間ほどで、現在は区内の施設で研修を受けているということ