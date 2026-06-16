演歌歌手中村美律子（75）が16日、故郷・大阪のフェスティバルホールでデビュー40周年記念コンサート「一期一会の歌祭り」を行った。前半では“浪花の歌姫”中村の真骨頂ともいえる長編歌謡浪曲「瞼の母」（19分）「桂春団治」（15分）「無法松の恋」（22分）の3題を約1時間かけて続けて歌唱した。幕が上がると「待ってましたっ」「みっちゃん」のかけ声があちこちで飛び交う。そんな中、中学時代から「河内音頭」をうたった歌唱力