16日昼ごろ、由利本荘市矢島町元町で薪小屋や蔵などが全焼しました。けがをした人はいませんでした。由利本荘警察署の調べによりますと16日午後0時半ごろ、由利本荘市矢島町元町の薪小屋から出火しました。火元の由利本荘市の78歳の男性が火が出ているのを発見し、知らせを受けた火元の妻が消防に通報しました。火は約3時間半後に消し止められましたが、木造平屋建ての薪小屋1棟と木造総2階建ての蔵、それに隣の木造一部2階建ての