サンヨー食品は大手ホテルチェーンのアパホテルと初めてコラボレーションし、タテ型カップ麺「サッポロ一番 アパ社長カレー ビーフカレー味ヌードル」を全国のスーパーやアパグループ各ホテルなどで22日から販売する。16日に都内でメディア向け先行試食会を開催。井田純一郎社長は「完成度の高い商品に仕上がった。隠し味にデミグラスソースを使用し、上質で濃厚なビーフカレーのおいしさを再現した」などとアピールした。■サッ