川崎出身のロックバンド・Or Blues Factoryが、2026年6月25日（木）に下北沢CLUB251で開催される「EX ENTERTAINMENT presents 下北沢ジャンクション vol.3」に出演する。同バンドは2023年12月に結成され、2024年に本格活動を開始した3人組。ボーカル、ギターの井坂海音（いさか あお）、ベースのスズキサトシ（鈴木 諭）、ドラムの朝陽（あさひ）による編成で、感情豊かな歌詞と力強い演奏、幅広い音楽ジャンルを吸収したエネルギ