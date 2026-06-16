にしき食品は「NISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）」ブランドの新商品として「トマトと和だしの冷やしカレー」と「国産鯛の冷や汁」を5月28日から発売した。「冷製かけごはん」シリーズとして夏季限定で販売する。同社は世界各国の「かけごはん文化」に着目。2019年から温めて食べる商品を展開しているが、「夏に火を使わなくてもおいしいごはんが食べたい」という声を受け、「冷製かけごはん」シリーズの展開を開始した。