NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は、30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップキャンペーン「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」を、7月1日から9月30日まで全国の対象サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）234箇所で開催することを発表した。 【画像あり】車の中にポケモン達が勢揃い！キャンペーンやグッズの詳細一覧 本キャンペーンは、全国（東日本