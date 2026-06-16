TBSラジオ記者でポッドキャスト『セイジドウラク』のパーソナリティーを務める澤田大樹による書籍『永田町の人をウォッチしてみた よくわかならない国会議員の仕事』が、6月22日にカンゼンより刊行される。 【写真】『永田町の人をウォッチしてみた よくわかならない国会議員の仕事』 本書は、日々国会の取材を行う澤田が、国会議員の働き方や国会の仕組みをユニークに解説するガイド本。政治家は本当に忙