楽創未来が展開するブランド「TORRAS（トラス）」から、急速充電器・モバイルバッテリー・1mケーブルを1台に集約したコンセント一体型モバイルバッテリー『FlexLine 3-in-1 Cube』が、6月より公式サイトおよびAmazonにて販売される。 【画像あり】ストラップ付きで手首で持ち運べる使用イメージ 本製品は、TORRASの自動巻き取り式充電アクセサリーライン「FlexLine」シリーズの新モデ