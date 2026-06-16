セガの人気ゲームシリーズ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の35周年を記念し、和柄ブランド「絡繰魂」とのコラボレーションコレクションが発売されることが発表された。 今回のコレクションでは、スカジャン2型とTシャツ2型（3色ずつ）をラインアップ。絡繰魂が得意とする刺繍や和柄表現を取り入れながら、ソニックの世界観を落とし込んだアイテムを展開する。 「SONIC」シリーズでは、ソニック