MOONDROPは、中国の音響ブランド「S.M.S.L」とコラボレーションした高性能デスクトップDAC/ヘッドホンアンプ一体型モデル『DHA15』を、6月16日より販売開始する。 【画像あり】筐体や入力端子が確認できる商品外観 本製品は、S.M.S.Lによる高出力設計で平面磁気ヘッドホンに対応する低歪・広ダイナミックレンジの音響基盤を構築し、そこにMOONDROP独自のデコード最適化と専用チューニングを施した一体型モ