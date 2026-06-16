ちいかわパーク（東京都豊島区）が7月28日に開業1周年を迎えることを記念し、入場者特典の配布や新商品の発売、新キャラクターの登場などの特別企画を実施される。 【写真】ちいかわパーク1周年記念グッズ 6月16日から7月23日までの期間、グリーティングではちいかわ・ハチワレ・うさぎが妖精姿で登場する。7月24日以降は新たなキャラクターも順次登場予定。なお、ランダムで同時に登場するの