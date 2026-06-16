バーチャルシンガー「初音ミク」を主人公にした絵本『わたし初音ミク こまっているの』（作・画：たなかひかる／主婦の友社）が6月26日に発売される。 【写真】「ちゃんと公式の許可はもらってるんです！」 本書を手がけたのは、絵本作家・イラストレーターのたなかひかる。デビュー作『ぱんつさん』（ポプラ社）で第25回日本絵本賞を受賞し、『ねこいる！』『すしん』などで予想不能な展開の