左から、通信事業本部パーソナル通信事業部商品企画部課長の田中陽平氏、通信事業本部長の中江優晃氏、パーソナル通信事業部長の川井健氏、商品企画部主任の福永萌々香氏、商品企画部長の清水寛幸氏 シャープは16日、Androidスマートフォンの新機種「AQUOS R11」と、同社初のスマートウォッチ「からだメイト Watch」とスマートリング「からだメイト Ring」を発表した。同社ECサイトでの