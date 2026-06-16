きのう山形県鶴岡市でクマに襲われた３９歳の男性は腕を噛まれ大ケガをしたことがわかりました。男性はクマスプレーを噴射しクマがその場を離れたため自力で下山したということです。 【写真を見る】今年4件目のクマによる人身被害きのうタケノコ採りで山中に入った男性が腕を噛まれ大ケガきょうも各地でクマ目撃（山形） 県内で今年４件目のクマによる人身被害です。鶴岡市や警察によりますと、３９歳の男性はきのう