日本代表は現地６月14日に行われた北中米ワールドカップの初戦で、オランダとダラス・スタジアムで対戦。二度のリードを許したものの中村敬斗と鎌田大地のゴールで、２−２に追いついた。この試合で、日本のコーチングスタッフが、「45」「２」など数字が書かれたホワイトボードを掲げているのが話題となった。何のためにやっていたのか。試合には出なかったMFの鈴木唯人はこう説明する。「上のスクリーンは出ている選手たち