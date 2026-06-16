DAZNは16日、FIFAワールドカップ2026・グループF第1節のオランダ代表と日本代表の一戦の配信で生じた視聴トラブルに関する謝罪を行った。日本時間15日午前5時にキックオフした日本代表の初戦は手に汗握る内容で2−2のドローに終わっていた。ただ、同試合では映像と音声のズレや音割れといった視聴トラブルが続出し、リアルタイムで視聴したユーザーから不満の声が噴出していた。そういった指摘を受け、同社は16日に『FIFA