ふくらはぎの負傷により、北中米ワールドカップ・グループステージ初戦のモロッコ戦（１−１）を欠場したブラジル代表FWネイマールをピッチ上で見られるのは、まだ先になりそうだ。米大手スポーツメディア『ESPN』が現地６月15日に「ネイマールの復帰は決勝トーナメント以降になると見られる」と見出しを打った記事を掲載。次のように伝えた。 「ネイマールはブラジル代表のワールドカップのグループステージ第２節・ハイ