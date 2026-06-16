女優の影山優佳がサッカー日本代表のユニフォーム姿を披露した(C)産経新聞社サッカー北中米ワールドカップ（W杯）を現地取材している元日向坂46で女優の影山優佳が公式インスタグラムを更新。日本代表のユニホーム姿を披露し、注目を浴びた。日本代表は現地時間6月14日のグループリーグF組初戦でオランダと対戦して2−2と引き分けに持ち込み、勝ち点1を獲得した。【写真】「かげちゃん可愛い〜」影山優佳が日本代表ユニで笑顔