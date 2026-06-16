WEST.の中間淳太さんは6月15日、自身のInstagramを更新。フリーアナウンサーの篠原光さんと弾丸で東京ディズニーシーを訪れた様子を公開しました。【写真】中間淳太＆篠原光のディズニー満喫ショット「めっっちゃ楽しかったですーー！」中間さんは「光くんと弾丸で東京ディズニーシーに行ってきましたお互いのお仕事の都合で、滞在できるのはたったの3時間しかも比較的人も多い日曜日。笑」とつづり、2枚の写真を公開。東京デ