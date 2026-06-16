「今朝とんでもなく大きい葉っぱ見つけて近所のおばあちゃんに褒められてた」【話題のポスト】123.1万表示、7.2万いいねの?褒められワンコ?そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。Xユーザーの＠tempura24modokiさんが2026年5月9日に投稿したのは、自分の顔ほどもある大きな葉っぱを咥えて歩くマルプーの写真。葉っぱの大きさからか、近所のおばあちゃんに褒められたからか、表情もどこか誇らしげである。飼い主さんによ