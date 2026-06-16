おやつカンパニーは、今年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」のロゴライセンス商品として、豊臣ゆかりの地の愛知と大阪の名物グルメを表現した「ベビースタードデカイラーメン（愛知手羽先味／大阪お好み焼き味）」2品を、6月15日から期間限定で発売する。大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送を機に、豊臣ゆかりの地・愛知と大阪の名物をイメージしたベビースタードデカイラーメン2品が、大河ドラマ「豊臣兄弟！」ロゴ入り商品として期間限定