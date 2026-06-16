グローバル刃物メーカーの貝印は、欧米を中心に現在世界60ヵ国以上で展開しているブランド「旬」の、和のエッセンスが強い「旬DualCore」シリーズから、新たに3ブレードを6月15日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の百貨店、専門店など（店舗によって入荷日が前後する）において順次販売を開始した。「旬DualCore」シリーズは、高炭素・高クロムの2種のステンレス鋼「VG10」と「VG2」を交互に重ね合わせた、シリーズ最高