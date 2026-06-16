現在の「キティキャッスル」サンリオエンターテイメントは、大分県日出町にて運営する屋外型テーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（以下、ハーモニーランド）」において推進する「エンタメリゾート構想」について、今回その取り組みの進捗を報告した。ハーモニーランドは、1991年に大分県日出町に誕生し、4月26日をもって35周年を迎えた。大分の豊かな自然に囲まれた屋外型テーマパークとして、長年にわたり