お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が16日、都内で行われたおかゆの新曲「サヨナラ嘘／愛の道草」発売記念イベントに登壇。映画撮影時のエピソードを明かした。【写真】かわいい！仲良くピースする塙宣之&おかゆ「愛の道草」は、塙と壇蜜がW主演を務める映画『愛の道草』（今冬公開予定）の主題歌。温かさと切なさを兼ねたムード歌謡となっている。映画の主演を務めるのは自身初だという塙は、喜びを語った。現場にはさまざま