巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が14日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。ゲスト出演した巨人時代の後輩、沢村拓一氏（38）とともに参加した元巨人監督・原辰徳氏（67＝巨人オーナー付特別顧問）との会食でやらかした“失態”にそろって冷や汗を流したことを明かした。1月にスタートした