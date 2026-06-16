富士急行およびアルピコ交通は、富士急行が展開する観光予約プラットフォーム「Fujiyama Connect（フジヤマコネクト）」において、アルピコ交通が運行する松本市内周遊バス「タウンスニーカー」1日乗車券のオンライン取扱いを開始した。「Fujiyama Connect」は、富士急行が運営する観光予約プラットフォームであり、多言語対応およびオンラインチケット販売機能を備えている。今回、アルピコ交通の「タウンスニーカー」1日乗車券を