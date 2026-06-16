6年前、消防職員の男性が上司のパワハラを理由に自殺した問題で、菊池広域連合が、遺族に支払った賠償金のうち5090万円あまりを、当時の上司に請求することを決めました。この問題は、菊池広域連合消防本部の救急救命士の男性（当時47）が、2020年、上司からのパワハラを理由に自殺したものです。遺族が起こした裁判では、熊本地裁が2025年10月上司のパワハラと自殺の因果関係を認め、菊池広域連合に8300万円あまりの賠償を命じる