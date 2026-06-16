韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTA（中本悠太）が、きょう16日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（深0：34〜深1：04）に出演する。【番組カット】リムレスにキュン！笑顔がかわいいYUTA（中本悠太）NCT 127は、2016年に韓国でデビュー。代表曲「Sticker」はアメリカビルボードの4つのチャートで1位を獲得した。24年には東京、大阪、名古屋の3大ドームツアーを敢行し、昨年はロ