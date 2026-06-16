第108回全国高校野球選手権大会（8月5日から18日間、甲子園）の出場校を決める兵庫大会の組み合わせ抽選会が16日、兵庫県明石市内で開かれた。149チームが参加。日程が順調に消化されれば、7月26日、ほっともっとフィールド神戸で決勝が行われる。今春の兵庫大会、近畿大会を制し、今夏の優勝候補筆頭に挙がる報徳学園は、2年ぶり17度目の夏切符による春夏通算40度目の甲子園出場を目指し、11日に育英―飾磨の勝者との初戦に臨