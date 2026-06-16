（CNN）フランスのマクロン大統領は、仏エビアンで16日午前に開かれる主要7カ国首脳会議（G7サミット）に先立ち、ウクライナのゼレンスキー大統領と短時間の二国間会談を行った。エリゼ宮（仏大統領府）が発表した。サミット開催国として、マクロン氏はゼレンスキー氏を会議の関連行事に招待しており、その出席によってウクライナに対するG7の支持を強化できると期待を寄せている。この取り組みの重要な部分は、米国のトランプ大統