日銀は16日まで開いていた金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.75％程度から1％程度に引き上げることを決めました。利上げは2025年12月以来で、1％の金利水準は31年ぶりとなります。日銀が発表した1％程度への利上げによって、私たちの生活はどのような変化があるのでしょうか。そもそも、この「政策金利」とは何か。日銀は、景気や物価安定のため市場の基準となる短期金利の目標値というものを設定しています。それが、今お伝