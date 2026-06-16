横濱ハイカラプレートありあけは、横浜・日本大通りの本店開業から２０周年を記念し、特別仕様の商品やイートインメニューを２１日まで提供している。「横濱ハーバー」各種のセットを特別仕様で用意。ナポリタンとハンバーグの「横濱ハイカラプレート」（１６５０円）や、港町の景色を表現した「夕焼けハーバーパルフェ」（１３２０円）といった新商品を展開する。期間中に３千円以上の購入でグッズやお菓子が当たり、２０、