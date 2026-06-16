賃貸住宅の更新時期に12万円の更新料を請求されると、家計が苦しいときには大きな負担になります。「払えなければすぐ退去になるのでは」と不安になる人もいるでしょう。 更新料は契約書に定めがある場合、原則支払いが必要になります。ただし、支払えないからといって、すぐに退去が決まるとは限りません。大切なのは、放置せず、早めに管理会社や大家さんへ相談することです。 更新料は契約書に書かれているかを