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【シティーズ:スカイライン リマスター ジャパン・スペシャル・エディション】 9月3日 発売予定 価格：6,578円 スパイク・チュンソフトは、プレイステーション 5用都市開発シミュレーション「シティーズ:スカイライン リマスター ジャパン・スペシャル・エディション」のパッケージ版を9月3日に発売する。価格は6,578円。 【『シティ