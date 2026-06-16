ビジネスで成功をおさめるにはどうすればいいか。ニトリHD代表取締役会長の似鳥昭雄さんは「私の『苦手』は、80歳をこえた今でもそのまんまだ。人を喜ばせることのできる長所があれば、あとの短所は全部消えてしまう」という――。※本稿は、似鳥昭雄『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Arnaud Eeckhout※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Arnaud Eeckhout■