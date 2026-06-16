カブスのＰＣＡことピート・クローアームストロング外野手（２４）が１５日（日本時間１６日）、本拠地シカゴで行われたロッキーズ戦で球団史上１３人目となるサイクル安打を達成した。本塁打、三塁打、二塁打、そして７回の第４打席で右前打を放って自身初の快挙を成し遂げたが、その直後のプレーには嘲笑と酷評が寄せられた。めったにお目にかかれない瞬間に、本拠地のリグリー・フィールドは大歓声と万雷の拍手に包まれたが